الشرطة الإيطالية: عصابة «مافيا» ألقت رجلًا حيًا للخنازير لتأكله

قالت الشرطة الإيطالية إن قتلة محترفين بعصابة مافيا «كالابريا» ضربوا شخصًا من عصابة منافسة بـ«جاروف»، وألقوا به حيًا إلى الخنازير التي التهمته، واعتقلت الشرطة 20 شخصًا في جرائم مختلفة من بينها خمس جرائم قتل.

وقالت المحكمة في مدينة «ريجيو كالابريا» في بيان إن جريمة القتل حدثت فيما يبدو في مارس 2012 عندما اختفى فرانشيسكو راكوستا، ولم يعثر على جثته قط.

واعتقل محققون واحدًا من المشتبه بهم في قتل «راكوستا» بعد أن ضبطوه يتفاخر بما حدث في مكالمة هاتفية مسجلة.

وقال المشتبه به «استمتعت كثيرًا بصراخه، لم يتبق منه شيء، هذه الخنازير تأكل حقًا».

وقال المحققون إن جريمة القتل كانت واحدة من خمس جرائم نفذت ردًا على مقتل زعيم العصابة، دومنيكو بوناريجو، الذي قتل بالرصاص أثناء قيادته السيارة قبل 11 يومًا.