بالصور..محافظ جنوب سيناء يستعرض خطة الخطة التنموية للإقليم هذا العام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذا العام سيشهد إدخال الاستزراع السمكى لأول مرة بالمحافظة، بنظام الأقفاص على مياه الآبار بـ26 فداناً، مما يزيد حجم الإنتاج السمكى، ويوفر فرص عمل داخل الوديان والتجمعات البدوية.

كما تم توفير 25 ألف شتلة أصناف مختلفة، مثل الزيتون والرومان والتين والكمثرى والجوافة، بالإضافة إلى 10 آلاف شتلة نخيل بالمجان لتوزيعها على المزارعين بالمحافظة، بالإضافة لمعاصر الزيتون، وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة زراعية بمنطقة سهل القاع بزراعة 25 ألف فدان على غرار المناطق الصناعية، لضبط الأسعار ولتحقيق اكتفاء ذاتى، وخصوصا بعد أن قامت القوات المسلحة بتوزيع 310 صوبة، بالإضافة إلى 500 صوبة أخرى جارى توزيعها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى أمس، بحضور اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء واللواء أحمد فوزى السكرتير العام واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء ومديرى عموم الوزارات ومديرى إدارات ورؤساء المدن.

وأكد المحافظ، أنه خلال الشهر القادم "ديسمبر 2013"، سيتم طرح ميناء الطور بمناقصة عامة لتطويره، ليواكب أحدث الموانئ العالمية وسيحول مدينة طور سيناء إلى مدينة تجارية عالمية، مما يتيح العديد من فرص العمل ويخلق مجالات استثمارية مختلفة، بالإضافة لافتتاح ميناء نويبع للعمل خلال نفس الشهر أيضاً فى إطار خطة الوزارة بتطوير الموانئ بجنوب سيناء.

وفى مجال التعليم قال المحافظ، إن هذا العام سيشهد إضافة كليات جديدة، ولن يكتفى بكلية التربية الموجودة فقط، كما سيتم وضع حجر أساس جامعة السويس، ووضع حجر أساس الجامعة الأهلية بمدينة رأس سدر، بالإضافة لإنشاء مدرسة فصل واحد بكل التجمعات البدوية على مستوى المحافظة، وإضافة تخصصات جديدة فى مجال التعليم الفنى، مثل إصلاح وصيانة المعدات البحرية وقسم تكنولوجيا تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى ومدارس وتعلية مدارس أخرى، وقد قام المحافظ بالتنبيه لعدم زيادة كثافة الفصول عن 40 طالباً على مستوى المحافظة.

وفى مجال التنمية الصناعية أكد المحافظ، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد لجنة الاستماع لدراسة الأثر البيئى للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة يعقبها مباشرة استصدار القرار الجمهورى، وسيتم عقد مؤتمر دولى للاستثمار يتم به استعراض فرص الاستثمار بأبو زنيمة ومنح التسهيلات والبدء فى التنفيذ فوراً، حيث أشار المحافظ إلى أن هناك مبلغ 50 مليون جنيه تم إدراجه لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية.

كما أكد أنه قام بعمل تقسيمات أراضٍ لصغار المستثمرين والمشروعات المتناهية فى الصغر 3000 قطعة كمرحلة أولى مساحات تتراوح من 50: 200 متر باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمدينة الطور، وجارى الانتهاء من التخطيط الاستراتيجى لها.

وفى مجال الإسكان أكد المحافظ، أنه تم البدء فى بناء 9112 وحدة سكنية على مستوى مدن المحافظة بما فيها مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى 100 منزل بدوى تقوم بإنشائها القوات المسلحة و180 منزلاً بدوياً يتم إنشاؤها بمعرفة جهاز التعمير.

وأضاف المحافظ، أن إجمالى المشروعات التى تقوم بها القوات المسلحة على أرض المحافظة تصل إلى 800 مليون جنيه.

وفى مجال الأمن، أشار المحافظ للحفل الذى عقد بشرم الشيخ داخل الجبل حضره 5000 روسى، مما يدل على الأمن ويقظة رجال الأمن، ومع ذلك فإنه تم دفع مبلغ 25 مليون جنيه من وزارة السياحة، منها 13 مليون جنيه لتغطية شرم الشيخ بكاميرات مراقبة أمنية، و6 ملايين للكمائن، و2 مليون جنيه للاستكمال مضمار الهجن، و4 ملايين مستحقات لتنفيذ أعمال رصف طرق بشرم الشيخ.

وفى مجال الاتصالات، تم لأول مرة على أرض المحافظة توقيع بروتوكول مع الشركات الثلاث بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، لتغطية جميع الوديان والتجمعات البدوية بشبكة المحمول، وهى 12 منطقة محرومة نهائياً من الاتصالات.

واستعرض المحافظ موقف أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها وتوفير الخبز وتحسين جودته وتوفير السلع الغذائية، حيث أكد الحضور عدم وجود أية مشكلات سواء فى البوتاجاز أو الخبز أو السلع الغذائية.



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