أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منها

من منا لم يعان من آلام الأسنان بسبب التسوس، إن تلك الحالة المرضية تسبب كثيرا من المشكلات، حيث تعتبر الأسنان هامة لإبراز جمال الابتسامة، فكيف يحدث تسوس الأسنان وكيف يمكن الوقاية منها؟

يجيب على هذه التساؤلات الدكتور أحمد رضوان استشارى طب وجراحة الفم والأسنان، قائلا إن الكربوهيدرات تتراكم على الأسنان بعد تناول الطعام، مع عدم غسيل الأسنان، مما يجعل الأسنان مكانا مناسبا لنمو البكتريا، والتى تفرز بدورها أحماضا تؤثر على صحة السن، وتؤدى إلى وجود ثقب أو تسوس أو حتى تدمير السن، وفى حالة عدم علاجه سريعا قد يتسبب هذا فى خلع السن.

وأضاف "رضوان" أن تلك الحالة تنتشر أكثر بين الأطفال والمراهقين، وذلك بسبب تناول الحلويات التى تحتوى على كميات كبيرة من الكربوهيدرات مع عدم العناية بالفم، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بالتسوس هى الشعور بالآلام شديدة بالإضافة إلى حساسية الأسنان، ظهور لون أسود حول السن يسبب شكلا قبيحا.

وقال رضوان إن الأسنان الخلفية هى الأكثر عرضة للتسوس، لأنها غالبا ما تترسب عليها آثار الحلويات، مضيفا أن من العادات السيئة التى تسبب تلوث الأسنان هى إعطاء الطفل للحلويات وتركها معه حتى ينام، وهى فى فمه، أو بالنسبة للأطفال الرضع والذين يتم إرضاعهم ليلا هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم لتسوس الأسنان الخلفية.

وأوضح رضوان أن علاج التسوس يتم عند طبيب الأسنان، والذى يختار العلاج المناسب، وللوقاية من التسوس يجب غسل الأسنان بالفرشاة ومعجون يحتوى على الفلوريد يوميا على الأقل، تناول التغذية المناسبة من خلال تناول الفواكه والخضار، والألبان، والتقليل من تناول الحلويات والمواد التى تحتوى على كربوهيدرات، مضيفا إن إتباع الطرق السليمة فى التعامل مع الأسنان، لا يغنى عن زيارة طبيب الأسنان مرة سنويا على الأقل.

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