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الأحد القادم.. البيئة والزراعة تشاركان بمؤتمر"قطرة ماء ضد الجوع"

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الأحد القادم.. البيئة والزراعة تشاركان بمؤتمر"قطرة ماء ضد الجوع" الأحد القادم.. البيئة والزراعة تشاركان بمؤتمر"قطرة ماء ضد الجوع"

تشارك الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، والدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى، فى فعاليات المؤتمر الدولى المشترك حول الغذاء والزراعة، اتجاهات جديدة وتقنية التحلية والاستخدام الأمثل بقطاع الزراعة تحت شعار "قطرة ماء ضد الجوع"، خلال الفترة من من 2 حتى 4 من الشهر المقبل "2013" بقاعة المؤتمرات بالمركز القومى للبحوث بالدقى.

ومن جهته أكد الدكتور أشرف منصور عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، أنه سيشارك فى المؤتمر بمجموعة من المراكز البحثية والمنظمات الدولية والجامعات وممثلين عن وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة، بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة وجامعة كفر الشيخ والمجلس العربى للمياه، ووزارة الزراعة الأردنية وإقليم كوردستان وسفارة سنغافورة بالقاهرة ومجلس علماء ، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب لاستقبال الأبحاث العلمية المتعلقة بموضوعات المؤتمر، والتى ستفحصها اللجنة العلمية المشكلة من مجموعة من الرموز والخبراء فى مجالات البيئة والمياه.

الجدير بالذكر أنه ينظم هذا المؤتمر كل من الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة والمركز القومى للبحوث، برئاسة كل من الدكتورة وفاء محمد حجاج، رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث، والدكتور على عبد الرحمن على، رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتور مدحت ميخائيل، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث.

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مصر 365

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