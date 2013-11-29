التحفظ على مبيدات زراعية‎ بميناء بورسعيد

أوصت إدارة مكافحة التهرب الجمركى والاستخبارات الجمركية بميناء بورسعيد بالتنسق مع مباحث أمن الموانئ بالتحفظ علي على كميات من مبيدات الحشائش داخل حاوية بعد مخالفتها لمشمول الحاوية والاشتباه بأنها تمسرطنة .

كانت معلومات وردت إلى أحمد الصياد رئيس المنطقة الشرقية للجمارك بورود البيان الجمركى رقم 3807 برسم الترانزيت إلى ميناء عتاقة بجمرك السويس وجهة نهائية باسم شركة اللوتس العالمية للكيماويات بعدد 1165 شكيارة مسحوق غسيل بودرة داخل الحاوية رقم hgcu1994349 سعة 40 قدما.

ودلت المعلومات أن هناك أصنافا مخالفة داخل المشمول وغير مقيدة ببوليصة الشحن. تم اخطار رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى وأحمد السمان رئيس الإدارة المركزية للمكافحةو أمرا بتشكيل لجنة للفحص و الجرد .

تم تكليف مجدى إبراهيم مدير عام المكافحة بالمنطقة الشرقية لفحص المعلومات وتشكيل لجنة برئاسة محمد نجيب مدير الترانزيت وبفتح الحاوية تبين وجود 120 كرتونة فقط بودرة مسحقوق و 1045 كرتونة مبيدات زراعية للحشائش ماركة ” توباك ” ورادة من ميناء شنغهاى بالصين.

تم عرض العينات من المعامل المختصة للتأكد من صلاحيتها و السماح باستيرادها من عدمه والتحفظ على الحاوية.