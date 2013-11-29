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المطلق وسفير أوغندا يشيدان بالمركز الإعلامي لمؤتمر حقوق النبي

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المطلق وسفير أوغندا يشيدان بالمركز الإعلامي لمؤتمر حقوق النبي المطلق وسفير أوغندا يشيدان بالمركز الإعلامي لمؤتمر حقوق النبي

    زار الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المركز الإعلامي للمؤتمر العالمي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحقوقه على البشرية الذي انطلق في الجامعة الإسلامية أول أمس الثلاثاء، وأثنى على الجهود التي يقدمها المركز في تغطية فعاليات هذا المؤتمر.

واستقبل المركز الإعلامي أيضا، السفير الأوغندي لدى المملكة راشد يحيى سيمودو الذي ثمن ما يبذله المركز من جهود في نشر الأخبار والتقارير.

يذكر إدارة الإعلام بالجامعة خصصت مركزاً إعلاميا في قاعة المحاضرات يعمل على مدار الساعة، لتوثيق فعاليات المؤتمر وبثها مباشرة لمختلف وسائل الإعلام باللغة العربية واللغتين الإنجليزية والفرنسية.

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