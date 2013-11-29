نشطاء «تويتر» عن نفي حسام عيسى استخدام «الخرطوش»: «سمعنا نفس الجملة من الكتاتني»

سخر نشطاء على «تويتر» من تصريحات الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي، بعد مقتل محمد رضا، الطالب بكلية هندسة جامعة القاهرة، التي نفى خلالها استخدام قوات الأمن لأسلحة الخرطوش ضد طلاب جامعة القاهرة، الخميس، وقال إنه ليس مسؤولا عن حماية الطلاب إذا ما خرجوا من حرم الجامعة.

وكتبت «حياة اليماني»: «حسام عيسى.. الكتاتني يتحدث إليكم الآن معندهومش خرطوش طيب معاك هولز يا دكتور؟».وأضاف المحامي «عمرو إمام» على «تويتر»: «محمد مات جوا جامعة القاهرة برصاصة في الصدر لها فتحة دخول وخروج، يعني رصاص حي يا حسام يا عيسى، يعني انت كمان بقيت قاتل يا حسام ياعيسى».وأشارت الناشطة سالي توما في حسابها على «تويتر» إلى أن «حسام عيسى بيقول وزير الداخلية بلغني مفيش خرطوش في الجامعة.. سمعت نفس الجملة من الكتاتني وقت محمد محمود 2 وآه برضو مفيش قناصة.. كاذبون».وتهكم «مصطفى فؤاد» قائلا: «حسام عيسى بيقول وزير الداخلية قالي إن مكانش في خرطوش عند جامعة القاهرة النهارده ده بونبون يا جماعة»، وتابع «محمد صبحي»: «حسام عيسى سابقا وسعد الكتاتني حاليا»، ومثله قال «أحمد عبدالله»: «حسام عيسى وزير التعليم العالي، ووزير الداخلية لما محمد إبراهيم ميبقاش فاضي».

وتابعت «منال أحمد»: «حسام عيسى طلع صح، مافيش خرطوش. الواد اتقتل برصاص حي يا نظام بلطجي».

أما «هاني صبحي» فقال «واضح إن قانون التظاهر تسبب في مقتل محمد رضا غير المنتمي لأي فصيل داخل كليته ومش خارجها عشان حسام عيسى والببلاوي وغيرهم يفرحوا بنتيجة أفعالهم».في حين دعا «عزالدين شكري» إلى عدم ظلم وزير التعليم العالي، موضحا «لا تظلموا د. حسام عيسى، فلم يكن الوزير الوحيد الذي أيد قانون التظاهر داخل مجلس الوزراء».كان «عيسى» قال في مداخلة مع برنامج «مباشر من العاصمة» على فضائية «أون تي في»: «اتصلت بوزير الداخلية فور علمي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من خلف أسوار الجامعة إلى داخلها، فقال لي إنه غير صحيح، وإن الأمن تعرض للطلبة الذين خرجوا إلى الشارع، لأنها مظاهرة لم يتم الإخطار بها، وإن أقصى تسليح للشرطة المرابطة بمحيط جامعة القاهرة هو الرصاص المطاطي اللي بيلسع، يعني لا يوجد خرطوش بالمرة، فإذا كان طالب أصيب بالخرطوش فهذا ليس من الشرطة، حسب كلام وزير الداخلية ليا، لأن الشرطة ليس لديها خرطوش».ونفى علمه باستشهاد محمد رضا، الطالب بكلية هندسة القاهرة، بطلق ناري خلال المواجهات مع الأمن: «لا أعرف شيئا عن ذلك.. ما أعرفه أن طلاب الإخوان خرجوا للشارع، وهنا تنتهي مهمة وزير التعليم العالي، واللي يطلع بره مواطن عادي يخضع لما يخضع له المواطن بالنسبة لقانون التظاهر، ماليش علاقة إطلاقا، دي مظاهرة عادية، مهمتي حماية الطلاب داخل الحرم الجامعي، وهم لم يحصلوا على طلب تنظيم لمظاهرة».