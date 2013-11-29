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سقوط عاملين من الدور السادس أثناء تركيبهم مصعد كهربائي في مدينة بورفؤاد ببورسعيد

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سقوط عاملين من الدور السادس أثناء تركيبهم مصعد كهربائي في مدينة بورفؤاد ببورسعيد سقوط عاملين من الدور السادس أثناء تركيبهم مصعد كهربائي في مدينة بورفؤاد ببورسعيد


> سقط عاملان من الدور السادس في احد عمارات التي تقع في مواجهة كلية الهندسة ببورسعيد، ونجيا من موت محقق أثناء قيامهما بعمل أساسات لمصعد في بور فؤاد.
> و كان العقيد محمد والي مدير فرع المباحث الجنائية فرع بور فؤاد قد تلقي إشارة من مستشفي بور فؤاد العام بوصول كل من من محمود عبد الله – 33 سنة و عماد كامل محمد الجندي – 22 سنة عمال في شركة مصاعد ببورسعيد مصابين بكسور شديدة في جميع أجزاء الجسم .
> تم أخطار قسم أول بور فؤاد و تبين من التحريات التي قام بها النقيب محمد شطا ان العاملين كانا يقوما بتركيب مصعد كهربي في عمارة 15 مساكن الحزب بالقرب من كليتةالهندسة جامعة بورسعيد و في الدور السادس كانا يقفان علي أحد الألواح الخشبية التي كسرت بسبب الحمل الزائد مما تسبب في سقوطهما و سقطا علي باقي الأساسات الخشبية واحدا يلو الاخر و انقذهما القدر من وت محقق، و إنهما يعملان لدي شركة أمان للمصاعد الكهربية .

تحرر محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيقات.

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