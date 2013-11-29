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توتنهام يحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الأوروبي

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توتنهام يحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الأوروبي توتنهام يحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الأوروبي

حقق فريق توتنهام الإنجليزي فوزه الخامس على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم وفاز على ملعب مضيفه ترومسو النرويجي بهدفين نظيفين، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الحادية عشرة من البطولة.
> وتقدم فلاد كيركيتش، بهدف لتوتنهام في الدقيقة 63، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 75.
> ورفع توتنهام رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد فريق ترومسو عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
> وتأهل فريق ليون الفرنسي إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي عبر الفوز على ضيفه ريال بيتيس الإسباني بهدف نظيف سجله بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 66.
> وصعد ليون لصدارة المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط بينما تراجع بيتيس إلى المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ويأتي فيتوريا جيماريش البرتغالي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط يليه ريجكا الكرواتي في المركز الرابع بثلاث نقاط.
> ولحق لاتسيو الإيطالي بطرابزون التركي إلى دور الـ32 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة.
> وفاز لاتسيو على ملعب مضيفه ليجيا وارسو البولندي 2/صفر بينما تغلب طرابزون على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي 4/2.
> وسجل بريان بيريا وفيليبي اندرسون هدفي فريق لاتسيو في الدقيقتين 24 و56.
> واحتفظ طرابزون بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بينما رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني ويأتي أبولون ليماسول في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بينما يتذيل ليجيا وارسو الترتيب بلا رصيد من النقاط.
> واقترب إشبيلية الإسباني كثيرا من الصعود إلى دور الـ32 بعد تعادله مع ضيفه استوريل البرتغالي 1/1 ضمن المجموعة الثامنة التي شهدت فوز فرايبورج الألماني على مضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي 2/1.
> ورفع إشبيلية رصيده إلى في الصدارة إلى تسع نقاط بينما يقتسم سلوفان وفرايبورج المركز الثاني برصيد ست نقاط ويتذيل استوريل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
> وتقدم كيفين جاميرو بهدف لإشبيلية في الدقيقة السابعة ولكن استوريل أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق روبن.
> وفي المباراة الثانية بالمجموعة سجل ماتياس جينتر وفرانسيس كوكولين هدفي فرايبورج في الدقيقتين 23 و73 بينما تكفل ريبالكا بتسجيل الهدف الوحيد لسلوفان في الدقيقة 81.
> وحقق الكمار فوزا معنويا بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ32 قبل جولة الخميس، وتغلب على ضيفه مكابي حيف الإسرائيلي بهدفين نظيفين.
> وسجل جوديلي ويوهان برج جودموندسون هدفي الفوز لالكمار ليرفع الفريق الهولندي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باوك سالونيكا اليوناني المتصدر بينما تجمد رصيد مكابي عند نقطتين في المركز الثالث.
> وتأهل جينك البلجيكي إلى دور الـ32 بعد فوزه على دينامو كييف الأوكراني 3/1 ضمن المجموعة السابعة التي شهدت فوز رابيد فيينا النمساوي على ضيفه ثون السويسري 2/1.
> ويتصدر جينك المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة يليه دينامو في المركز الثاني بسبع نقاط ثم رابيد فيينا في المركز الثالث برصيد ست نقاط يليه ثون في المركز الرابع بثلاث نقاط في دور الـ32 للدوري الأوروبي.

 

وكالات

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