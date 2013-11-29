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وزارة الشباب تنفذ نماذج محاكاة للمنظمات الإقليمية والدولية

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وزارة الشباب تنفذ نماذج محاكاة للمنظمات الإقليمية والدولية وزارة الشباب تنفذ نماذج محاكاة للمنظمات الإقليمية والدولية

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى المرحلة الثانية، لنماذج محاكاة المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك خلال الفترة من آخر نوفمبر الجارى وحتى فبراير 2014 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بالتعاون مع الفريق التنظيمى لنموذج نادى شباب الوعى بحقوق القاهرة، وبمشاركة 200 شاب وفتاة – فى المرحلة السنية من 18 حتى 22 سنة - من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان، بواقع 50 مشاركا من كل جامعة.

ويستهدف البرنامج زيادة الوعى الدولى والإقليمى والمحلى للشباب، وتعريفه بالمنظمات الإقليمية ومهامها وارتباطها بالقضايا الحالية، وتنمية المعرفة بالقضايا التى تهم الشأن الدولى والإقليمى، وتفعيل دوره فى مسايرة الأحداث والمستجدات والقضايا التى تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية، وطرح رؤاهم حول تلك القضايا كمشاركين فى صنع القرار، وذلك من خلال نماذج المحاكاة التى تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج لكل من مجلس الشئون العربية الشرق أوسطية والاتحاد الآسيوى ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى.

يذكر أن المرحلة الأولى من النموذج قد تم تنفيذها بمشاركة شباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وشباب جامعات حلوان – القاهرة، عين شمس وبنها، حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لكل من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى.

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مصر 365