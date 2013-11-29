معامل الصحة بكفر الشيخ تؤكد عدم صلاحية ألف طن قمح للإستخدام الأدمي



> أكد تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة الصادر أن كمية الأقماح التي تم ضبطها بشونة دسوق غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإرتفاح نسبة البذور السامة وارتفاع نسبة الحبوب المصابة بالآفات والمواد الغريبة مما يؤكد بوجود كميات كبيرة من السوس والدود الحي بها .

> وكانت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم إسلام البدوي رئيس المباحث وعاطف نصر كبير مفتشي مباحث التموين قد حررت المحضر رقم 10107جنح قسم دسوق ضد كل من رئيس قطاع مطاحن كفر الشيخ ومدير مطحن دسوق وأمين الشونة وذلك لقيامهم باستخدام كمية أقماح غير صالحة وطحنها دقيق بلدى قدرها 1000طن .

> وقام محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار رقم 14664فى 19/10/2013بتشكيل لجنة من البحوث الزراعية والصحة والتموين لإعداد تقرير وسحب عينات والتأكد من صحة التقرير الصادر من التموين وأكدت اللجنة في تقريرها أن كمية الاقماح التي تم ضبطها بها سوس وديدان حية وتحلل بالحبة، وبناء عليه قامت اللجنة بسحب 14 عينة من القمح لإرسالها لمعامل وزارة الصحة ولكن قام كل من العضوين خ.ر.خ وع.م.ا .ع والسابق اتهامهما في قضية القمح الفاسد بالقضية رقم 3706بشونة مطحن كفر الشيخ بالتوصية بتدخيل الأقماح وبعد عملية التبخير تم سحب 14عينة أخرى لإرسالها لمعمل وزارة الصحة، إلا أن العضوان السابقان لم ينتظرا ردود نتائج العينات وقاما بتضليل العدالة وأوصوا بطحن الأقماح وقاما بعمل تقرير وعرضه على مديرا الطب الوقائي ومطالبتهما بالاشتراك معهما في طحن الأقماح إلا أن مديرا الطب الوقائي رفضا ذلك وأكدا لهما أنهما في انتظار نتائج العينات بالمعامل المركزية.

وحيث وردت نتائج الأقماح بعد التبخير التي أكدت أن الكميات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم عرض النتائج على رئيس مباحث التموين والذي قام بعرضها على النيابة العامة.

وتبين من الأحراز التي تقدر بـ 1000طن قمح أن العضوان المتهمان أمرا بطحنها متشددين في إطعام المواطنين 11مليون رغيف بالسوس والدود والتي تعتبر ثاني واقعة لهما حيث تسببا سابقا في المحضر رقم 37060فى إطعام المواطنين 26 مليون رغيف فاسد.