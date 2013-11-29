ضباط كمين طنطا يخضعون للكشف في “الطب الشرعي” داخل النيابة



> وافق الضباط الثلاثة توقيع الكشف الطب عليهم داخل سرايا نيابة الاستئناف من الطب الشرعي بعد تدخل حكمدار أمن الغربية ونائب مدير الأمن .

> حيث قام رئيس النيابة باستدعاء الطب الشرعي للكشف على الضباط وهو ما رفضه الضباط في بداية الأمر وأصروا على توقيع الكشف الطبي عليهم داخل المستشفى.

> ونجحت جهود القيادات الأمنية في اقناع الضباط وزملائهم المتضامنين معهم أمام محكمة طنطا للصعود للنيابة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم بقيام الرائد مصطفى بسيوني الضابط بإدارة المرور والنقباء مهاب السايس معاون مباحث مركز طنطا ومحمد حماد الضابط بشرطة النجدة بنصب كمين متحرك أمام كلية التربية بشارع الرئيسي قاموا باستيقاف السيارة رقم ق ه س 9173ماركة “سوزوكي” بيضاء اللون قيادة محمد صبحي سلامة ابو المحاسن مطلوب في حكم بالحبس 6أشهر واجبة النفاذ في قضية سرقة وسائل نقل بمركز الدلنجات محافظة البحيرة ومدرج بقسم التسجيل الجنائي بالأمن العام وكان برفقة السائق هيثم مجدي غانم مساعد نيابة بمركز قويسنا وفور طلب الضباط أوراق تحقيق الشخصية ورخصة السيارة أكد مرافق قائد السيارة انه مساعد نيابة وقام بالتعدي عليهم بالسب والقذف وإحداث إصابات وسحجات وكدمات بالضباط ورفض مساعد النيابة إبراز تحقيق شخصيته مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي بيده.

> انتقل على الفور اللواء أسامة بدير مدير امن الغربية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف وقام مساعد النيابة بأخذ القيد الحديدي ورفض اعطائه للضباط وقام بتحرير محضر ضد الضباط وتضامن وكلاء النيابة والمحامي العام مع مساعد النيابة مما دفع الضباط للاعتصام والوقوف امام مجمع المحاكم وطالبوا بالتحقيق مع مساعد النيابة بتهمة منع الضباط من ممارسة أعمالهم والتستر على مسجل شقي خطر.

> وقام رئيس النيابة باستدعاء وكيل الطب الشرعي إلى سرايا النيابة لتوقيع الكشف الطبي على الضباط الثلاثة ورفض الضباط في بداية الأمر مطالبين بتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل إحدى المستشفيات إلا أن القيادات الأمنية تدخلت وتم اقناع الضباط للصعود إلى النيابة لتوقيع الكشف الطبي عليهم من جانب الطب الشرع