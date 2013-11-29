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قميص رونالدو يتفوق على ميسي وأوزيل في الأكثر مبيعا لـ2013

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قميص رونالدو يتفوق على ميسي وأوزيل في الأكثر مبيعا لـ2013 قميص رونالدو يتفوق على ميسي وأوزيل في الأكثر مبيعا لـ2013

مدريد، (إفي): احتفظ قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق ريال مدريد الإسباني، بلقب الأكثر مبيعا في العالم لعام 2013 متفوقا على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة.

ووضع موقع (بيورلي فوتبول) تصنيفه السنوي لأكثر 10 قمصان رياضية مبيعا خلال العام، وجاء على رأس القائمة رونالدو، فيما حل ميسي ثانيا.

وجاء النجم الألماني مسعود أوزيل الوافد الجديد لأرسنال الإنجليزي في المركز الثالث.

وغاب عن القائمة الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني، كما لم تشمل اي لاعب من الدوري الإيطالي.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل:.

1 - كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

2 - ليونيل ميسي (برشلونة).

3 - مسعود أوزيل (أرسنال).

4 - روبن فان بيرسي (مانشستر يونايتد).

5 - واين روني (مانشستر يونايتد).

6 - زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان).

7 - نيمار (برشلونة)

8 - سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).

9 - فرناندو توريس (تشيلسي).

10 - شينجي كاجاوا (مانشستر يونايتد).

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