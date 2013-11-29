سلطان بن خليفة: العالم وضع ثقته في الإمارات

قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود، بمناسبة فوز الإمارات ممثلة في إمارة دبي بتنظيم المعرض الدولي "إكسبو 2020".

وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة: "إننا نفخر اليوم بأن تحظى دولتنا الغالية بالفوز باستضافة تنظيم معرض اكسبو الدولي 2020 وأن تكون محط ثقة العالم في تحقيق هذا الانجاز الكبير خاصة بعد الدعم الكبير الذي حظي به ملف الاستضافة الإماراتي والترحيب من كل الدول الشقيقة والصديقة وكل أنحاء العالم بأن تعطي صوتها للإمارات وتنحاز إلى جانبها لكي تكون هي المحطة العالمية في 2020".

ووصف استضافة دبي لهذا الحدث العالمي بأنه نصر كبير للإمارات ولنا جميعا بأن نكسب شرف تنظيم اكسبو وأن يأتي فوز الإمارات وسط المشاركة القوية للعديد من الدول العظمى والمتقدمة مثل روسيا وتركيا ولكن العالم وضع ثقته في دبي واختارها لكي تكون المحطة القادمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد والمميز ولأن تكون دانة الدنيا هي ملتقى الثقافات والحضارات في 2020 .