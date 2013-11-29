نهيان: اليوم الوطني مناسبة تؤكد الحرص على القيم الأصيلة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن الوزارة حرصت على تنظيم المعرض في رحاب الجامعة الأميركية بالشارقة ووسط أساتذتها وطلابها حتى يتعرف أبناء الأجيال الجديدة على طبيعة وملامح وطنهم من خلال الأعمال التي ترصد هذه البيئة والطبيعة. وأشار إلى أن وزارة الثقافة حريصة على مشاركة جميع مؤسسات الدولة وخاصة التعليمية منها في الاحتفال باليوم الوطني الـ/ 42 / الذي يمثل مناسبة وطنية سامية يتكامل فيها الحرص على القيم والعادات الإماراتية الأصيلة مع النظر إلى المستقبل ودعم الأجيال الجديدة. وأشار إلى أن الحفاظ على هويتنا الوطنية والثقافية لا يتعارض مع انفتاحنا على حضارات وثقافات العالم المختلفة حيث تأتي احتفالات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع معبرة عن هذه الأهداف من خلال برامج ضخمة بدأت من 22 نوفمبر الماضي ومستمرة حتى الرابع من ديسمبر المقبل لتغطي جميع بقاع الدولة.

روح الاتحاد

جاء ذلك خلال افتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك مساء أمس فعاليات احتفالات الجامعة الأميركية في الشارقة باليوم الوطني الـ 42 / للدولة، بجانب معرض " روح الاتحاد" الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الجامعة ضمن احتفالاتها باليوم الوطني، بحضور الدكتور توماس هوكستيتلر مدير الجامعة الأميركية في الشارقة بالوكالة والدكتورة موزة الشحي نائبة مدير الجامعة لشؤون الطلبة وسالم القصير نائب مدير الجامعة للشؤون العامة وعفراء الصابري وكيلة الوزارة بالإنابة وعدد من مسؤولي الثقافة وأساتذة الجامعة الأميركية وعدد كبير من طالباتها. وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بفعاليات الاحتفال والمعرض وما يضمه من مقتنيات تمثل إبداعات حقيقية للشباب الإماراتي والتي ضمت أكثر من / 50 / لوحة فنية للفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي ترصد البيئة الإماراتية والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي . كما ضم المعرض مجموعات متنوعة من الصور الفوتوغرافية التي تبرز أشكال الحياة الإماراتية مؤكدا أهمية الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية التي تمثل قيمة حقيقية لكل من تضمهم أرض الإمارات الطيبة . كما تفقد معاليه معرض الأعمال اليدوية والفنية لطلاب الجامعة والذي احتوى العديد من الأعمال اليدوية والفنية بمناسبة اليوم الوطني ثم حضر جانبا من الاحتفالات التي شملت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية المتنوعة .

صور

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته باهتمام طلاب وطالبات الجامعة الأميركية بالشارقة بزيارة معرض "روح الاتحاد" والذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي فازت في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لدورتها السابقة ومجموعة كبيرة ومنتقاة من أعمال المشاركين في المسابقة اتسمت بالتنوع في موضوعاتها مع التركيز على الموضوعات التراثية والطبيعية واللقطات السياحية لمعالم الدولة .

ومن جانبه أشاد هوكستيتلر مدير الجامعة الأميركية بالشارقة بالشراكة بين الجامعة ووزارة الثقافة لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في صالح هذا الوطن وعلى الأجيال الجديدة التي ستحمل في المستقبل مشعل النهضة التي أسست لها ورعتها قيادة الدولة الرشيدة حتى صارت دولة الإمارات تحتل المراكز المتقدمة عالميا في العديد من المجالات وأصبحت الوجهة المفضلة في منطقة الشرق الأوسط للعديد من المؤسسات العالمية .