فرقة الموسيقى العسكرية تشارك في احتفال ديوان ولي عهد أبوظبي

أقام ديوان ولي عهد أبوظبي احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للدولة ،وحضر الاحتفال الذي نظم في مقر الديوان جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ومديرو الإدارات والأقسام وموظفو الديوان وأبناؤهم.

وقدم السويدي التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وقال :إن الجهود الجبارة التي بذلها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه مؤسسو الاتحاد وحكمة قيادتنا ودعمها لتطلعات أبناء شعبها حققت لدولتنا إنجازات ونجاحات عظيمة في المجالات كافة على مدى 42 عاما استطاع الاتحاد المتين أن يضع الإمارات في مكانة مرموقة على المستوى العالمي.

لحظات تاريخية

وأضاف :إن "هذه اللحظات التاريخية تمثل فخرا للمواطنين والمقيمين معا وجميعنا نحتفل بنجاح وتفوق الإمارات وآخر هذه النجاحات التأييد العالمي والفوز المستحق الذي حققته الإمارات في التصويت الذى جرى أمس في باريس استطاعت من خلاله دبي أن تحظى باستضافة اكسبوا 2020 وهو أحد أهم الاحداث العالمية التي تتكرر كل خمس سنوات."

وتابع :إن "دولتنا عززت وحدتها ومكنت منجزاتها وانطلقت نحو العالمية بكل اقتدار وما كان يتحقق إلا برجال مخلصين يعملون بحكمة وإخلاص بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ومبادراته المتواصلة في تعزيز الحياة الكريمة لأبناء شعبه ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين والتواصل معهم بصورة تعكس مدى التلاحم الذي يميز العلاقة بين القيادة وشعب دولة الإمارات."

وأكد مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي أن مناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين هي مناسبة عزيزة على النفس والمشاركة في الاحتفالات التي تعم الدولة هي فرصة لإظهار الاعتزاز بالهوية الوطنية وفرصة للتعبير عن الجميل الكبير الذي نحمله لهذا الوطن الغالي.

فقرات شعبية

وتضمن الاحتفال عدة فقرات شعبية جسدت التراث الإماراتي الأصيل حيث قدمت فرقة العيالة الأهازيج الشعبية فيما عزفت فرقة الموسيقى العسكرية مقطوعات وطنية.

كما شمل الحفل الذي أقيم في خيمة تراثية على معروضات من التراث تشمل الملابس والمأكولات وعرضا للصقارة وقدم الفريق الوطني للاستعراضات الجوية "الفرسان" عرضا جويا تضمن تشكيلات متنوعة رسمت في سماء أبوظبي لوحات فنية بألوان علم الإمارات.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن اعتزازهم وفخرهم بمنجزات وطنهم مستذكرين المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومشيدين بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة وعطاءاته ومبادراته المتعددة في سبيل إسعاد المواطنين، مجددين العهد على أن يبقوا جندا أوفياء للمسيرة المباركة.