فيلم "وجدة" ينطلق في الصالات الخليجية

لا شك أن حدث هذا الأسبوع هو بدء عرض الفيلم السعودي "وجدة" في الصالات الخليجية، أما محبو أفلام التشويق فهم على موعد مع فيلم Carrie ومحبو الأفلام الكوميدية أنصحهم بمشاهدة فيلم Delivery Man. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

وجدة

يبدو أن هناك أملاً كبيراً في حصول فيلم "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور على إحدى البطاقات الخمسة المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، فشركة روتانا المنتجة للفيلم تضع جميع إمكانياتها حالياً في الترويج للفيلم ودعمه كي يحصل على هذا الترشيح الذي يتمناه الجميع. وفي هذا الإطار بدأ عرض الفيلم في معظم الصالات الخليجية ومن ثم في باقي الصالات العربية، وذلك بعد أن عُرض في أميركا واليابان وبعد أن حصد عدّة جوائز عالمية. الفيلم يلقي الضوء على حياة الطفلة "وجدة" وهي تلميذة في المرحلة الإبتدائية تخطط للحصول على دراجة لكي تسابق بها صديق الطفولة "عبد الله". أهمية الفيلم أنه يطرح العديد من المشاكل الإجتماعية، ويبرز التناقض الذي يعيشه المجتمع المتجسد في تصرفات والدة "وجدة" ومديرة مدرستها.

"وجدة" فيلم يستحق المشاهدة يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

Carrie

بعد مرور 37 عاماً على إنتاج فيلم Carrie للمخرج Brian DePalma الذي ترشحت عنه Sissy Spacek لجائزة أوسكار أفضل ممثلة و Piper Laurie لجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد، قررت شركة Screem Gems و MGM إنتاج نسخة جديدة منه وأعطت مهمة الإخراج الى Kimberly Peirce. أربعة أمور يجب أن تعرفوها عن الفيلم : أولاً النسخة الجديدة ليست أفضل من القديمة بالرغم من استعمال المؤثرات البصرية خاصة في ما خص مشاهد التحريك الذهني التي ستستعين فيه Carrie للإنتقام. ثانياً، أداء الممثلة Chloë Grace Moretz كان عادياً وأداء Julianne Moore كان جيّداً. ثالثاً، نقل رواية Stephen King من السبعينات وتحوير السيناريو فيها لتتماشى مع أيامنا الحالية بإضافة أجهزة الهواتف الخلوية والتكنولوجيا الحديثة لم يخدم كثيراً الفيلم. رابعاً، الفيلم هو من نوع التشويق وليس من نوع الرعب.

Carrie يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان والأردن.

Delivery Man

ما هو الفرق بين فيلمي Starbuck و Delivery Man للمخرج Ken Scott ؟ سؤال بديهي يجب الرد عليه. الفيلم الأول من إنتاج كندي والثاني من إنتاج أميركي. الأول لا يوجد فيه نجوم من الصف الأول والثاني يشارك فيه النجم Vince Vaughn. الأول فاز بتسع جوائز عالمية ومن المنطق أن الثاني لن يفوز بأي جائزة. الأول محوره رجل تبرع بالسائل المنوي لإحدى المختبرات وصار أباً لـ 142 شخصاً والثاني فعل الأمر نفسه وصار أباً لـ 533 شخصاً. الأول هو من نوع الكوميديا مع رشة صغيرة من الرومنسية والدراما والثاني نفس شيء. الأول جمع 1.6 مليون دولار عالمياً والثاني بلغت كلّفة إنتاجه 26 مليون دولار وجمع 7.9 مليون دولار في أول أربعة أيام في الصالات الأميركية فقط.

Delivery Man فيلم كوميدي خفيف يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان والأردن.