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وزير الرى: سد النهضة أصبح واقعاً ونقوم بمحاولات لتقليل أخطاره

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وزير الرى: سد النهضة أصبح واقعاً ونقوم بمحاولات لتقليل أخطاره وزير الرى: سد النهضة أصبح واقعاً ونقوم بمحاولات لتقليل أخطاره

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية، إن بناء سد النهضة أصبح واقعاً، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة مجندة بكل طاقتها لكى تقلل أضرار السد إلى أقصى قدر.

وأضاف وزير الرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كل يوم"، أن مصر لا تستطيع تحمل نقص فى نقطة مياه واحدة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بعمل كل المحاولات الجادة لدرء هذا الخطر عن البلاد.

وأشار عبد المطلب إلى أن مصر لديها إطار زمنى معين تتفاوض فيه مع إثيوبيا حول هذا السد، مشددًا على أن المشكلة ليست فى المياه، لأن المياه موجودة وبكثرة وتكفى الشعوب الثلاثة مصر والسودان بالإضافة إلى إثيوبيا.

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مصر 365

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