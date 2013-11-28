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محافظ القاهرة يتجاهل طلب الكاتب "أحمد رجب" بتغيير مسمى ميدان رابعة

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محافظ القاهرة يتجاهل طلب الكاتب "أحمد رجب" بتغيير مسمى ميدان رابعة محافظ القاهرة يتجاهل طلب الكاتب "أحمد رجب" بتغيير مسمى ميدان رابعة

على مدار أسبوع كامل تجاهل الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، طلب الكاتب الكبير أحمد رجب الخاص بتغيير اسم ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر إلى مسمى آخر.

يأتى ذلك بعدما تعهد محافظ القاهرة فى مكالمة هاتفية منذ أسبوع مع الكاتب الكبير بأنه سوف يقوم بالرد عليه خلال أسبوع بموقف المحافظة من تغيير الاسم بعد موافقة ودراسة لجنة التسميات بالعاصمة على تغيير الاسم.

وفى ظل هذا التجاهل علق الكاتب الكبير أحمد رجب فى مقالته "نصف كلمة" غدا الجمعة، منتقدا بغضب تجاهل محافظ القاهرة لطلبه قائلا: "كان موعد الأستاذ الدكتور محافظ القاهرة أمس الخميس ليخبرنى ماذا تم فى تغيير اسم ميدان رابعة ولكنه لم يتصل بى "إن الله مع الصابرين".

الجدير بالذكر أن اقتراح الكاتب الكبير بتغيير مسمى ميدان رابعة العدوية لاقى ترحيبا واسعا من القوى السياسية فى ، وكذلك المسئولين بالعاصمة، وقطاع عريض من المواطنين لكن رغم مرور مهلة الأسبوع التى تعهد بها محافظ القاهرة إلاّ أنه لم يحدث شىء حتى الآن.

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مصر 365

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