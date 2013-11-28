أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

الأمن الإثيوبي يقتل 6 إرهابيين تلقوا تدريبات فى إريتريا

Google+ Print
الأمن الإثيوبي يقتل 6 إرهابيين تلقوا تدريبات فى إريتريا الأمن الإثيوبي يقتل 6 إرهابيين تلقوا تدريبات فى إريتريا

عناصر الأمن الاثيوبى تطارد إرهابيين

أفادت تقارير إخبارية أن قوات الأمن الاثيوبية قتلت 6 إرهابيين كانوا قد تلقوا تدريبات فى إريتريا ، وأن القوات قامت بأسر 12 آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إثيوبيا عن طريق السودان.

وذكر مركز والتا  الإعلامى الإثيوبى الذى أورد النبأ اليوم أن الإريترية قامت بإرسال أؤلئك الإرهابيين من أجل مهاجمة ممتلكات عامة وحكومية.

يذكر أن الإرهابيين كانوا يحملون أسلحة وذخيرة كثيرة وجهازى لاسلكى عسكريين ، وذلك بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الإثيوبية والسودانية تقدر بعشرة آلاف “بر” إثيوبى وثمانية آلاف جنيه سودانى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات