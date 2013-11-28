الأمن الإثيوبي يقتل 6 إرهابيين تلقوا تدريبات فى إريتريا

أفادت تقارير إخبارية أن قوات الأمن الاثيوبية قتلت 6 إرهابيين كانوا قد تلقوا تدريبات فى إريتريا ، وأن القوات قامت بأسر 12 آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إثيوبيا عن طريق السودان.

وذكر مركز والتا الإعلامى الإثيوبى الذى أورد النبأ اليوم أن الحكومة الإريترية قامت بإرسال أؤلئك الإرهابيين من أجل مهاجمة ممتلكات عامة وحكومية.

يذكر أن الإرهابيين كانوا يحملون أسلحة وذخيرة كثيرة وجهازى لاسلكى عسكريين ، وذلك بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الإثيوبية والسودانية تقدر بعشرة آلاف “بر” إثيوبى وثمانية آلاف جنيه سودانى.

أ ش أ