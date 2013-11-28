اكتشاف فيروس «كورونا» في 3 «إبل» بدولة قطر

قال مسؤولون في قطاع الصحة، الخميس، إن العلماء عثروا على حالات إصابة بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي للشرق الأوسط بين الإبل في دولة قطر، مما أذكى تكهنات بأن الإبل ربما كانت الأصل الحيواني الذي انتقل منه الفيروس إلى البشر. ويشبه الفيروس «كورونا» فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد «سارس»، وأودى بحياة ما يقرب من 40% من نحو 170 شخصا أصيبوا به منذ ظهر في الشرق الأوسط العام الماضي، وقد عثر عليه في 3 إبل ضمن قطيع في حظيرة مرتبطة أيضا بحالتي إصابة بين البشر بمتلازمة الجهاز التنفسي.وأصدر المجلس الأعلى للصحة في قطر بيانا قال فيه إنه «تم فحص الحالات الثلاث ضمن 14 من الإبل أخذت عيناتها بناء على التقصي الوبائي المشترك بين ادارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة».وأضاف البيان أن «أول حالة تفشٍّ مؤكدة مختبريا لفيروس الكورونا، على صلة مع حالتين سابقتين مؤكدتين مختبريا بين البشر تم شفاؤهما».ويسعى العلماء في أنحاء العالم إلى تحديد المصدر الحيواني للإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي للشرق الأوسط منذ التأكد من أول حالات إصابة بين البشر.

شبكةعيونالإخبارية

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