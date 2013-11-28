بالصور..محافظ مطروح يكرم الحاصلين على دورات وزارة السياحة للعمل بالاقسام الفندقية

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بتكريم الطلبة الحاصلين على دورة العمل فى الاقسام الفندقية المعتمدة من وزارة السياحة بحضور مجدى زكى مدير مكتب السياحة بالمحافظة وذلك بالقاعــــــة الكبـــــري بديــــــوان عام المحافظـــــــة وذلك في إطار الإهتمام بتنمية مهارات طلبة مدرسة الفندقية وكلية السياحة والفنادق .

حيث يتم تنظيم عدد من الدورات بالتنسيق مع وزارة السياحة ومحافظة مطروح وعددها 500 دورة كمنحة مجانية لتنمية مهارات أبناء مطروح للعمل فى الاقسام المختلفة .

حيث كرم المحافـظ من اجتازوا الدورة وهم هدير علاء عبد الشكور و آية مجدي عبد الوهاب و سوزان رمضان محمود و سناء عبد الباسط و عبير المهدى عيسي و انجي ملاك زكى و يمني سامي مختار و إبرين سمير أنور و بسمة ياسين سعد و مارك صبري حيث تم منحهم شهادة تقدير لتفوقهم.

كما كرم المحافظ مجدى زكى مدير مكتب السياحة على الجهد المبذول لانجاح هذه الدورة ولكونها أول مرة تقوم وزارة السياحة بتدريب أبناء مطروح على الفندقة بجميع أقسامها وذلك إيمانا منها بأهمية محافظة مطروح سياحيا ومستقبلها الواعد فى السياحة العالمية .

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته البالغة عن تنظيم مثل هذه الدورات بالمحافظة لتخريج جيل قادر على النهوض بالمحافظة سياحياً وتخريج جيل متخصص فى مجال الفندقة كما وجه الشكر والتقدير لوزارة السياحة على دعمها لمحافظة مطروح لمثل هذه الدورات المتخصصة فى مجال السياحة والفنادق .