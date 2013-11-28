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وزيرالأستثمار يبحث مع مستثمرين إيطاليين العلاقات الإقتصادية

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وزيرالأستثمار يبحث مع مستثمرين إيطاليين العلاقات الإقتصادية وزيرالأستثمار يبحث مع مستثمرين إيطاليين العلاقات الإقتصادية

أسامة صالح وزير الاستثمار

عقد وزير الاستثمار أسامة صالح اليوم الخميس اجتماعاً مع مجموعة من المستثمرين الإيطاليين وكبرى الشركات الإيطالية بمقر السفارة الإيطالية في القاهرة .
> واستعراض اللقاء التطورات الإقتصادية والاستثمارية للعلاقات المصرية الإيطالية كما تم استعراض الموقف الإقتصادي والفرص الاستثمارية الحالية وخاصة في القطاعات التي تهم الجانب المصري والتي توفر فرص عمل وتسد الفجوة الإقتصادية في المجالات المختلفة مثل القطاع الغذائي والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والبنية التحتية .

ووجه صالح الدعوة للمستثمرين الإيطاليين لزيادة استثماراتهم والتوسع بها في وخاصة في القطاعات التي تهم الجانب الإيطالي مثل صناعة السيارات والتعدين والذين يتم فيهما الآن تقديم قانون جديد من شأنه أن يوفر المزيد من المرونة للاستثمار في هذين القطاعين.
> تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد من أكبر 10 دول تستثمر في مصر من خلال 860 شركة.
> أ ش أ

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