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وقفة احتجاجية لـ”الدستوروالتيار الشعبى” أمام قسم دمنهوررفضاً لقانون التظاهر‎

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وقفة احتجاجية لـ”الدستوروالتيار الشعبى” أمام قسم دمنهوررفضاً لقانون التظاهر‎ وقفة احتجاجية لـ”الدستوروالتيار الشعبى” أمام قسم دمنهوررفضاً لقانون التظاهر‎

وقفة الدستور اما م قسم دمنهور

انهى أعضاء حزب الدستور و التيار الشعبى بالبحيرة وقفتهم الاحتجاجية أمام قسم شرطة دمنهورعقب انتشارشائعات بقدوم مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان للانضمام للوقفة.

كان نشطاء من أعضاء حزب الدستور و التيار الشعبى بمحافظة البحيرة قد نظما وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة مركز دمنهور مساء الخميس لرفض قانون التظاهر وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية رافضين تعامل قوات الأمن باستخدام القوة مع المتظاهرين والنشطاء السياسيين السلميين في مظاهراتهم أمام مجلس الشورى .

وردد المحتجون هتافات المناهضة للداخلية منها ” اسمع يا وزير الحربية .. مش هنسلم للداخلية ” و ” اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوفوا الخوف فى عيونى ” و ” اقتل واحبس واسجن تانى زى ما هيه زى ما هيه الداخلية بلطجية ” و ” ايوه كريستى قولها قوية مش هنتحاكم عسكريا”.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها ” عسكر يحاكم مدنى ليه .. هو احنا فى سجن ولا ايه ” و ” لا للمحاكمات العسكرية ” و ” الثورة مستمرة .. عيش حرية عدالة اجتماعية ” و ” لا لقانون منع التظاهر “.

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أونا