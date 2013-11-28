أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش السوداني يؤكد قدرته على فرض السلام بعد رفض المتمردين للحوار

Google+ Print
الجيش السوداني يؤكد قدرته على فرض السلام بعد رفض المتمردين للحوار الجيش السوداني يؤكد قدرته على فرض السلام بعد رفض المتمردين للحوار

الجيش السودانى يتاهب لفرض سيطرته بالبلاد

جددت القوات المسلحة السودانية، قدرتها على فرض السلام بقوة السلاح على كافة مسارح العمليات، بعد أن رفض المتمردون نداءات الحوار والسلام، وقالت “إنها مضطرة لدخول الحرب مع المتمردين لأنهم يشكلون تهديداً كبيراً لأمن الدولة والمواطنين”.

ونقلت الشروق السودانية عن قائد سلاح المدفعية اللواء محمد منتي عنجر- لدى تفقده اليوم الخميس وحدة سلاح المدفعية بكادقلي-جنوب كردفان- قوله” إن كل إمكانيات سلاح المدفعية بالسودان مسخرة لتأمين المواطنين، وتحرير المحتجزين طرف الحركة الشعبية المتمردة، وفرض السلام بولايات دارفور وجنوب كردفان، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية.

وقال عنجر، إن القوات المسلحة مضطرة لدخول الحرب مع المتمردين الآن بعد أن رفضوا كل دعوات للحوار، وباتوا يستهدفون القرى والمناطق المدنية بشكل مباشر بهدف الإضرار بهم، لافتاً إلى أن ذلك يقع ضمن مسؤولية القوات المسلحة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
> وأشار قائد المدفعية السودانية، إلى إن بعض أبناء جنوب كردفان الآن يحملون السلاح ضد الدولة في مناطق متفرقة، مؤكدا أنه قد غرر بهم في حرب لا يعلمون الهدف الأساسي الذي بدأت من أجله تحت مظلة “النضال”.
> وأكد قدرة المدفعية على مواجهة المتمردين ودحرهم، مشيراً إلى أن مواطني جنوب كردفان يسعون للسلام عبرمنابر مختلفة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات