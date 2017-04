English

سوريون يذبحون "أسدًا" ويسلخونه بسبب الجوع!

سوريون يذبحون "أسدًا" ويسلخونه بسبب الجوع!

نشر 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 07:35 بتوقيت جرينتش

التعليقات (0)

السوريون يسلخون الأسد بسبب الجوع.

السوريون يسلخون الأسد بسبب الجوع.

تناقلت صفحات إلكترونية مقربة من "المعارضة السورية"، صورة لأشخاص يقومون بذبح وسلخ "أسد"، مؤكدين أنها التقطت في الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي تخضع لحصار منذ أشهر؛ دفع أهلها إلى حافة الجوع، وأرغمهم على أكل القطط، والكلاب.

ونقل موقع " سي. إن. إن" العربية عن مواقع إلكترونية: أن "الأسد" وقع في قبضة السكان بعد دخول المعارضين إلى منطقة مخصصة للإنتاج الإعلامي، تعرف باسم "القرية الشامية"، والتي كانت تحتوي على أقفاص لحيوانات.

ونشر القائمون على حساب "شباب الثورة السورية" في موقع "تويتر" صورة للأسد خلال ذبحه، وعلقوا بالقول: "عقبال ما نسلخ جلد.. بشار الأسد.. ذبح "أسد" لإطعامه للجوعى المحاصرين. يسقط العالم تحت أقدامكم يا أهل الشام".

وتزداد الأوضاع الإنسانية في سوريا سوءاً يوماً بعد يوم، وقد حذرت العديد من المنظمات الغربية من مجاعة محتملة في بعض المناطق هناك.

وقد دفع "شح الطعام" بعض الناس إلى تناول لحوم "القطط"، وذلك بحسب فيديو، نشر على موقع "يوتيوب"؛ بعد الحصول على "فتوى" من رجال دين بهذا الشأن.

شبكةعيونالإخبارية

