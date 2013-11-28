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الأهلي يسافر المغرب بـ24 لاعبا لمغامرة مونديال الأندية

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الأهلي يسافر المغرب بـ24 لاعبا لمغامرة مونديال الأندية الأهلي يسافر المغرب بـ24 لاعبا لمغامرة مونديال الأندية

اختار محمد يوسف المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تسافر المغرب استعدادا لخوض مباريات كأس العالم للأندية والتي ضمت 23 لاعبا بجانب صبري رحيل الذي خرج منها ولكن يرافق البعثة.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في مونديال الأندية أمام جوانزو الصيني يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يواجه في حالة فوزه بايرن ميونيخ يوم 18 من الشهر نفسه.

وغاب عن القائمة أحمد عبد الظاهر بسبب العقوبات الموقعة عليه، ومسعد عوض حارس مرمى منتخب الشباب، وأحمد خيري للإصابة.

بينما حرص يوسف على اصطحاب صبري رحيل لاكتسابه الخبرة لكي يعيش أجواء البطولة مع الفريق.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود – شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: سعد سمير – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد فتحي – شريف عبد الفضيل – سيد معوض – أحمد شديد قناوي – رامي ربيعة

الوسط: احمد نبيل "مانجا" – أحمد شكري – شهاب أحمد – حسام عاشور – وليد سليمان – عبد الله السعيد – محمد أبو تريكة – محمود تريزيجيه

الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – السيد حمدي – دومينيك دا سيلفا

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