بالفيديو: سعوديون يتحرشون بفتيات بمجمع تجاري بالمنطقة الشرقية

تناقل مغرّدون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو نُشر على اليوتيوب، تظهر فيه مجموعة كبيرة من الشباب يعتدون على عددٍ من الفتيات بمجمع تجاري شهير بالمنطقة الشرقية، وسط غيابٍ تامٍ للجهات الأمنية وفرق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين لهم مراكز بداخل المجمع. وطالب المغرّدون عبر هاشتاق يحمل اسم “#تحرش_شباب_بفتيات_بالشرقية”، بمعاقبة الشباب الذين قاموا بالتحرُّش والتلفظ على الفتيات بمكانٍ عام:

- من أمن العقوبة ساء ألادب .. للاسف من قام بالتصرف المشين على هالبنات لايمت بالرجولة بصلة ويجب أن يتم محاسبتهم علنآ

- رايت المقطع ولم أشاهد رجالا بل اشباه رجال .. أقسم بالله لو وجد ذرة رجوله في هؤلاء الشباب لما حدث ماراينا

- وش وضع الي يصور على اساس انه بطل ولا كيف

- هم العيال ماعاد بهم رجوله مره و لا كيف ؟؟ لا جد جيل هالوقت يجيب القرف ، كيف رجال و شنب و تحط راسك براسها

- إذا كان فيها قوانين صآرمه ضد التحرش ما آتوقع في آحد يفكر آنه يتحرش في بنآت الناس

- رجال اللي يتفرجون ومادفعو عن البنات تراكم قسم عيال رخوم تفو على رجوله اللي كذا وين الغير معليش شي يقهر

- صح أن البنت مو متحجبه ويمقن هاذا يكون سبب بس مو رجال الي يمد يده ع حرمه بشكل ذا !!وللي واقفيين كممان مو رجججال

- وين عيال الناس ما وقفوا هالحثالة عند حدهم.. والله يا بعض الناس يبي لهم ترويض مثل البهايم وأكثر.

- التبرج ليس سبب مقنع للتحرش واذا على كذا مفروض البنت طعنت كل من تحرش بها والحجه انه استفزها.

- لازم يكونوا عبره لغيرهم جلد أو سجن أو غرامه و مغلّضه و يا ليت يكون جلد أمام مراء النااس

- التحرش بالفتيات قبل أن تقود المرأة السيارة ، المفروض يحاكمون من تحرشو بالبنان في اسرع وقت بأشد العقوبات

- للاسف لم يجدورجل يقف امامهم هؤلاء الرعاع ليس ذنب البنات ان يكونو امام حيوانات مسعوره.

- مهزلة للأسف والمؤلم أن كثير من العقول المريضة تلقي اللوم على الفتيات لعدم تغطية الوجه بأي حق يتهمن بالفساد!

- وين رجال الأمن قسم شباب مو شايف خير إلا برا الوحدة تلبس وتتعرى ومحد يلتفت لها

- وصلني كلام ان الفتيات يرقص في المجمع لذلك تم طردهن و انا اعتقد ان هذا صحيح لان عدد المتحرشين ملفت للنظر

- معليش هالشكليات مو المفروظ انهم يسكتون عنهم لازم يشهرون فيهم بنات الناس مو لعبه والله مو لعبه!!!

- انظرو يا من تطالبون بالغاء الهيئة ، عدم تواجد الهيئة في وقت التحرش ادى لهذا العمل فكيف بالغائها كلياً !!

- قد يكون اللبس ساتر للبدن ولكنها تلبسه بطريقةملفته لنظر بحيث لايحقق الغاية منه البنات والشباب هم ضحيةالاعلام الفاسد

- إنهم مو منقبات هذا مايعطيك الحق ما تقاوم شهوتك القذرة وتتجرأ عليهم،العفاف مو بس جلباب وغطا قمع شهواتك أعظم عفاف

- أولا لجميع من حضر الموقف مافيكم ريحة النخوة ولا الرجولة 2 لتعرف كل فتاة قيمة الحشمة واحترام حجابها أمام الرجال.

شبكةعيونالإخبارية

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