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إبراهيم عيسى يكشف " كارثة " عن الرئيس عدلى منصور

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إبراهيم عيسى يكشف " كارثة " عن الرئيس عدلى منصور إبراهيم عيسى يكشف " كارثة " عن الرئيس عدلى منصور

كشف الإعلامى " إبراهيم عيسى " ما أطلق عليه " كارثة " عن الرئيس المؤقت " عدلى منصور " ، عن علاقته بلجنة " الخمسين " ، المكلفة بتعديل دستور 2012 . و أوضح " عيسى " خلال برنامجه " 25 / 30 " ، على قناة " أون تى فى " أن لجنة الخمسين قد إختلفت فى تحديد النظام الإنتخابى بالقائمة أو بالنظام الفردى ، فأرسلوا إلى الرئيس عدلى منصور لكى يتدخل فى الأمر و يحسمه ، فأرسل " منصور " إليهم " على عوض " المستشار القانونى لرئيس الجمهورية ، و الذى قال لهم أنهم " يحددوا هم النظام الإنتخابى علشان الرئيس مش عايز يحرج أمام أحد " . و علق " عيسى " على هذا الأمر بأن هذا الأمر " كارثة " عندما يكون رئيس الجمهورية " محرج " من إصدار قانون ، فإذاً البلاد لا يوجد من يحكمها ، لأننا فى بلد " رئيسها خايف يحرج ، رئيسها خايف ياخد قرار " على حد تعبيره . و كشف " عيسى " أنه يوجد حوالى 20 شخصا من لجنة الخمسين ينوون الترشح للإنتخابات القادمة ، و بالتالى فهم أصحاب مصلحة فى هذا الشأن ، و بالتالى كان يجب على الرئيس " منصور " أن يتدخل لحسم هذا الأمر و لا يخاف " يحرج " .

 

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