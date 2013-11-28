نيويورك تايمز : أوروبا تحث أمريكاعلى حماية “خصوصية”المعلومات الشخصية للأفراد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم “الخميس” أن المفوضية الأوروبية طالبت السلطات الأمريكية باتخاذ خطوات أكثر لحماية المعلومات الشخصية للأفراد الأوروبيين دون اتخاذ المفوضية أي خطوات لتغيير القواعد التي تسمح لشركات أمريكية مثل جوجل ومايكروسوفت بجمع تلك المعلومات.

وقالت الصحيفة إن تحرك المفوضية الأوروبية يتناقض مع النقاش الدائر بين المسئولين الأوروبيين والأمريكيين بشأن حماية المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت الصحيفة عن فيفيان ريدينج رئيسة المفوضية القضائية الأوروبية قولها إن التجسس واسع النطاق على المواطنين والشركات والقادة الأوروبيين أمر غير مقبول ، مشيرة إلى أن هناك الآن فرصة لإعادة بناء الثقة والتي نتوقع أن شركائنا الأمريكيين سوف يستغلونها.

وتأتي تصريحات ريدينج عقب مراجعة استغرقت خمسة أشهر للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2000 ، والذي يسمح لشركات التكنولوجيا الأمريكية بجمع معلومات عن عملائها الأوروبيين عبر الإنترنت.

ومن ناحية أخرى ، يعمل السياسيون بالمفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي على صياغة مشروع قانون يقضي بتغريم شركات التكنولوجيا ما يصل إلى 5 % من عائداتها وهو ما يصل إلى حوالي 136 مليون دولار في حالة الفشل في حماية المعلومات الشخصية لعملائهم .

أ ش أ