بالصور: عنزة تلد «إنسان» تسبب الذعر بين الأهالي

ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم الأربعاء أن سكان بلدة "اجونتون اكيتي" بولاية "اكيتي" بجنوب غرب نيجيريا أصيبوا بالذهول والذعر أمس الثلاثاء بعد أن سمعوا بأنباء بأن عنزة وضعت عنزة على هيئة إنسان ببلدتهم. وقال سكان المنطقة في تصريحات للوكالة ان الماعز الصغيرة تشبه الإنسان تماما وأنها ولدت بيدين ورجلين ووجه وشعر ورأس إنسان وأعضاء تناسلية تشبه تلك الخاصة بالبشر. وأكدوا أن المولودة الصغيرة ماتت بعد ولاتها بساعات بسبب عدم الرعاية الطبية.

شبكةعيونالإخبارية

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