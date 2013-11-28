طائرات حربية يابانية وكورية جنوبية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الصينية

حلقت طائرات يابانية وكورية جنوبية اليوم الخميس في الأجواء المتنازع عليها فوق بحر الصين الشرقي، دون أن تبلغ بكين بذلك، في تحد لمنطقة الدفاع الجوي التي أعلنت بكين فرضها هناك.

> ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطق باسم خفر السواحل الياباني ياسوتاكا نوناكا “لم نغير عملياتنا العادية للدوريات في هذه المنطقة ولم نبلغ الصين بخطط رحلاتنا” مضيفا “لم نواجه آية مطاردة صينية”

من جانب آخر، أعلن مسؤول كوري جنوبي أن طائرة تابعة لبحرية بلاده حلقت فوق جزيرة صغيرة متنازع عليها بين سيول وبكين تحمل اسم أيودو وتقع في المنطقة نفسها.

وكانت الصين قد أعلنت من جانب واحد السبت منطقة الدفاع الجوي فوق بحر الصين الشرقي في منطقة تشمل جزر سينكاكو، الأرخبيل الخاضع إداريا لليابان لكن الصين تطالب به وتسميه دياويو، مما أثار استياء عدد من دول المنطقة.

أ ش أ