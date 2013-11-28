“علماء السودان”: حماية الأقليات المسلمة فى أنجولا واجب شرعى

أصدرت هيئة علماء السودان بياناً اليوم الخميس حول ما يتعرض له الإسلام والمسلمون في أنجولا ، ووصفت ذلك بأنه “حملة شعواء” تستهدف الإسلام إنساناً ومؤسسات ، خشية من تمدد دين الفطرة .

وقال البيان إن حماية الأقليات الإسلامية في الدول التي تعادي الإسلام وتضطهد المسلمين واجب شرعي على كل كافة المسلمين ، ويتأسس ذلك على الدفاع القوي من خلال القوانين والنظم المعتبرة والمتفق عليها ، واتخاذ كافة الوسائل المشروعة .

ودعا بيان الهيئة ، قادة السودان للسعي ليتبنى المجتمع الإفريقي موقفاً قوياً يتم من خلاله الحفاظ على حقوق الإنسان ، لاسيما في حرية الإعتقاد والتدين .

أ ش أ