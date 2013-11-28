أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

15% من إجمالي عدد سكان الأقصر مصابون ب”فيروس سي‎ ”

  • 3
Google+ Print
15% من إجمالي عدد سكان الأقصر مصابون ب”فيروس سي‎ ” 15% من إجمالي عدد سكان الأقصر مصابون ب”فيروس سي‎ ”

صورة أرشيفية

كشف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير مكافحة العدوي بالأقصرعن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “سي” في محافظة الأقصر يصل قد ارتفع الي 150 ألف مواطف بنسبة 15 % .

وقال إبراهيم إن علاجات فيروس سي الجديدة تمنع حدوث التليف، وسرطان الكبد، وفشل الكبد،  وتقلل احتمال زراعة الكبد والوفيات.

وأوضح هناك عشرات العلاجات الجديدة للقضاء علي فيروس سي و جميعها تؤخذ بالفم, وكلها بمعدل قرص واحد يوميا, وهذه الادوية مجموعتان الاولي لها علاقة بالنوع الجيني للفيروس بمعني انها تكون فعالة للنوع الاول من الفيروس سي مثل البوسيبريفير, و التيلابريفير, وتلك لا تعمل علي الانواع الجينية الاخري من الفيروسات, والمجموعة الاولي هي مضادة للفيروسات وتعمل علي انزيم يسمي بروتيز وهذا الانزيم يختلف من نوع لاخر من الانواع الجينية لفيروس سي ولذلك هو فعال علي النوع الاول فقط.

أضاف والمجموعة الثانية من الادوية تعمل علي جميع الانواع الجينية بما فيها النوع الرابع المنتشر في , وتعمل علي انزيم بوليميريز وهو انزيم مشترك في كل الانواع الجينيه ولذلك يصلح لكل الانواع, ومن بينهم سوفوسبيوفير واستخدام هذا العلاج الثلاثي لمدة12 اسبوعا يحدث شفاء نهائيا في النوع الرابع المنتشر في مصر بنسبة98%. وهذا يعني ان مدة العلاج انخفضت بنسبة الربع ونسبة الشفاء ارتفعت الي الضعف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية