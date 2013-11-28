15% من إجمالي عدد سكان الأقصر مصابون ب”فيروس سي‎ ”

كشف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير مكافحة العدوي بالأقصرعن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “سي” في محافظة الأقصر يصل قد ارتفع الي 150 ألف مواطف بنسبة 15 % .

وقال إبراهيم إن علاجات فيروس سي الجديدة تمنع حدوث التليف، وسرطان الكبد، وفشل الكبد، وتقلل احتمال زراعة الكبد والوفيات.

وأوضح هناك عشرات العلاجات الجديدة للقضاء علي فيروس سي و جميعها تؤخذ بالفم, وكلها بمعدل قرص واحد يوميا, وهذه الادوية مجموعتان الاولي لها علاقة بالنوع الجيني للفيروس بمعني انها تكون فعالة للنوع الاول من الفيروس سي مثل البوسيبريفير, و التيلابريفير, وتلك لا تعمل علي الانواع الجينية الاخري من الفيروسات, والمجموعة الاولي هي مضادة للفيروسات وتعمل علي انزيم يسمي بروتيز وهذا الانزيم يختلف من نوع لاخر من الانواع الجينية لفيروس سي ولذلك هو فعال علي النوع الاول فقط.

أضاف والمجموعة الثانية من الادوية تعمل علي جميع الانواع الجينية بما فيها النوع الرابع المنتشر في مصر, وتعمل علي انزيم بوليميريز وهو انزيم مشترك في كل الانواع الجينيه ولذلك يصلح لكل الانواع, ومن بينهم سوفوسبيوفير واستخدام هذا العلاج الثلاثي لمدة12 اسبوعا يحدث شفاء نهائيا في النوع الرابع المنتشر في مصر بنسبة98%. وهذا يعني ان مدة العلاج انخفضت بنسبة الربع ونسبة الشفاء ارتفعت الي الضعف.