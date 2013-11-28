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محافظ السويس : صعود نادي المنتخب للممتاز أمل يراود شعب السويس

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محافظ السويس : صعود نادي المنتخب للممتاز أمل يراود شعب السويس محافظ السويس : صعود نادي المنتخب للممتاز أمل يراود شعب السويس

اللواء العربى السروى، محافظ السويس

حضر اللواء العربى السروى، محافظ السويس المباراة الودية بين منتخب السويس وبتروجت التي اقيمت علي استاد السويس الرياضي، وذلك في إطار استعداد الفريقين للدوري الممتاز والدرجة الأولي ، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1 .

وقد أحرز هدف بتروجت أحمد عمران وتعادل حسن عبده لمنتخب السويس في الشوط الأول .

وأشار بيان صادر عن الديوان العام لمحافظة السويس، أن المحافظ ناشد جماهير السويس ورابطة مشجعي منتخب السويس بالوقوف خلف النادي من اجل الصعود للدوري الممتاز ، مؤكداًعلي أن الصعود للممتاز ليس أمله فقط ولكن امل يراود شعب السويس كله بعد غياب اكثر من 15 عاما .

وتفقد المحافظ العربي السروي ومدير الأمن اللواء خليل حرب غرفة التحكم والمراقبة بالاستاد والتي تعد ضمن خمس غرف تحكم للملاعب علي مستوي ملاعب الجمهورية.

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