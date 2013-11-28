حالتان لفيروس كورونا لأردني وزوجته في أبوظبي

أعلنت هيئة الصحة بأبوظبي عن تشخيص حالتين لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمريض أردني مقيم وزوجته في أحد المستشفيات في أبوظبي .

ويبلغ عمر المريض 38 عاما وهو يعاني من أعراض تنفسية أدخل المستشفى على إثرها حيث تم تشخيصه وهو يتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة.

وقد تم اكتشاف إصابة الزوجة بنفس المرض وهي حامل في الشهر الثامن ومصابة بأعراض تنفسية حادة و تتلقى العلاج في العناية المركزة بأحد مستشفيات الدولة.

وأكدت هيئة الصحة أبوظبي أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن وقامت باتخاذ الاجراءات اللازمة والاحترازية وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بما في ذلك التقصي الوبائي للمخالطين.

وأوضحت وزارة الصحة أن أول إصابة بالفيروس التاجي الجديد " فيروس الكورونا" كانت قد أعلنت في 20 سبتمبر 2012 من قبل منظمة الصحة العالمية وحتى نهاية نوفمبر 2013 أعلنت المنظمة عن 163 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا عالمياً.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وشددت على أن الوضع الحالي لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدول ولا فرض أية قيود على التجارة.

وطمـأنت الوزارة الجميع بأن الحالات المكتشفة حول العالم لاتزال محدودة الانتشار مقارنة بأنواع الانفلونزا الأخرى وأكدت أن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب وبما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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