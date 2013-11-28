استقبال أول رحلة قطار في «الصعيد الجواني» بـ «الزغاريد وتسلم الأيادي»

لأول مرة بعد توقف استمر أكثر من 100 يوم، تعانق قضبان السكة الحديد عجلات القطارات بمحطة سكة حديد أسوان، بعد أن استقبلت المحطة أول رحلة قطار وصلت إلى أسوان منذ توقف حركة القطارات، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013.ووصل القطار رقم «988» إلى أسوان، فى رحلة استغرقت 14 ساعة، بعد أن غادر القطار محطة رمسيس فى الساعة السابعة من مساء أمس الأول، ليصل محطة أسوان فى التاسعة من صباح أمس الخميس.وعلى مدخل رصيف محطة أسوان، أطلق القطار صافرة الوصول ليستقبله المواطنون على الرصيف بالزغاريد وسط هتافاف «الله أكبر»، وكان فى استقبال المسافرين العقيد أحمد عبدالحفيظ مأمور سكة حديد أسوان، والمهندس حسين الرشيدى رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الجديد والعاملون بالهيئة.ورفع المواطنون العائدين بعد نزولهم من القطار، علامات النصر، وأكدوا أن عودة حركة القطارات أعادت الحياة للمحافظة، خاصة أن أسوان تضررت كثيرا من توقف حركة القطارات، بعد أن وقع المسافرون فى براثن أصحاب الميكروباصات والأتوبيسات، والتى وصلت سعر التذكرة فيها إلى 100 جنيه من القاهرة لأسوان.وقال على محمد إبراهيم، سائق القطار، إن القطار غادر فى السابعة مساء من محطة رمسيس والتأخير لم يتجاوز الساعة، وهى فى حدود المعقول بالنسبة لأول رحلة تنطلق بعد توقف أكثر من 100 يوم، مشيرا الى أن الرحلة مرت فى أمان وسلام ولم يحدث ما يعكر صفو المسافرين.وقال ماجد جمال رئيس القطار إن الرحلة مرت فى هدوء، وبلغت حصيلة الغرامات المحصلة على الركاب الذين استقلوا القطار بدون تذاكر 2754 جنيهاً.وأوضح المهندس حسين الرشيدى، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الجديد، أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها ولم نتلق شكاوى من المواطنين، مشيرا إلى أنه لم يحدث أى تجاوزات وتم توفير كل سبل الراحة للمسافرين، حيث يغادر أسوان قطاران مكيفان وثلاثة قطارات عادية.وقال بكر عبدالنعيم، رئيس مكتب حجز تذاكر القطارات بأسوان، إن أسوان مخصص لها عربة ونصف فى القطار، مشيرا إلى توافر التذاكر بشباك الحجز التى بدأت تتزايد تدريجيا مع ثقة المواطنين فى عملية التأمين، وانتظام سير القطارات، لافتا إلى أن البداية مبشرة بعد أن استقبلت المحطة أول رحلة أقلت العشرات من المسافرين.وفى الأقصر، استقبلت محطة سكة حديد المحافظة، أمس، القطار رقم 80 مميز، فى تمام الواحدة ظهرا، قادما من محافظة أسوان فى اتجاه القاهرة، ومن المقرر أن تتحرك 4 قطارات أخرى من الأقصر إلى القاهرة على مدار اليوم وهى 887 مكيف فى تمام السادسة مساء، و997 مكيف فى تمام الحادية عشرة مساء، و91 مميز فى تمام الثانية صباحا، و832 مميز فى تمام الثالثة ونصف صباحا.وأكد عادل حليم، مدير محطة الأقصر، أن هناك تسييرا لخمس رحلات يوميا من الأقصر إلى القاهرة، وأن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على استقلال القطارات المتجهة إلى القاهرة خلال اليوم الأول من استئناف حركة القطارات بنسبة تصل إلى 80%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 100% فى خلال يومين فقط.من جانبهم، عبر عدد كبير من المواطنين المتواجدين بالمحطة عن سعادتهم بعودة حركة القطارات مع القاهرة، واستغنائهم عن الأتوبيسات غير المريحة والمكلفة ماديا التى كانوا يضطرون إلى اللجوء إليها للسفر طوال فترة توقف القطارات بأسعار مضاعفة.وفى قنا، استقبل شباب الجامعات المسافرون للدراسة بجامعة جنوب الوادى بقنا والأقصر أول قطار قادم من القاهرة إلى أسوان بترديد أغنية «تسلم الأيادى»، احتفالا بوصول أول قطار قادم من القاهرة إلى مراكز قنا الجنوبية.وقال محمد حسين، أحد عمال المحطة، إنه مع دخول القطار محطة أبوتشت قام شباب الجامعات المتجهون للدراسة بجامعة جنوب الوادى، بترديد أغنية تسلم الأيادى، والهتاف للجيش والشرطة، ورددوا «الله أكبر.. الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة».وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة على محطات السكة الحديد، لتذليل العقبات للمسافرين.وعلى محطة مدينة قنا، توافد عدد كبير من المواطنين على منافذ صرف التذاكر، طلبا للحصول على تذاكر للسفر إلى محافظات الوجه البحرى.وقال محمود أبوزيد، صراف تذاكر بقنا، إن حركة صرف التذاكر مستمرة بالمنافذ، وتقدم لراغبى السفر بحسب التوقيتات التى يطلبها المواطنون، وفقا للأماكن الشاغرة بالقطار والمبينة بأجهزة الكمبيوتر.وأضاف أنه يتم إرشاد المسافرين على مواعيد القطارات وأرقامها بجانب وضع علامات إرشادية على المنافذ لتوضيح مواعيد الفاخرة المتجهة للوجهين القبلى والبحرى بجانب مواعيد القطارات المميزة.وفى سوهاج، شهدت محطة سكة حديد المحافظة الرئيسية والمحطات الفرعية على مستوى المدن والمراكز زحاما من المواطنين المسافرين وطلبة الجامعات والموظفين، فى اليوم الثانى لعودة حركة قطارات محافظات الصعيد، بعد توقف استمر 106 أيام عن العمل لدواع أمنية.كما شهدت شبابيك حجز التذاكر منذ صباح أمس زحاما شديدا من قبل المواطنين للحصول على تذاكر سفر، وتراجعت مواقف سيارات الأجرة الداخلية بين المراكز، والخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى عن الزحام، كما انخفضت أجرة الميكروباص نظرا لإقبال الركاب على استقلال القطارات، فيما عبر العديد من الأهالى عن فرحتهم بعودة حركة القطارات.من جانبها، عززت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء إبراهيم صابر من تواجدها على مداخل المحطات والأرصفة لرصد أى حالات خروج عن القانون، ووضعت أجهزة الأمن بالمحافظة خطة لتأمين شريط السكة الحديد بطول المحافظة والبالغ 100 كيلو متر من محطة سكة حديد طما شمالا حتى محطة البلينا جنوبا، وشملت الخطة انتشار 9 ضباط و32 أمين شرطة ومخبر سرى و200 خفير نظامى.وفى المنيا، انتظمت حركة القطارات لليوم الثانى، لعدد 7 رحلات «ذهاب وعودة»، سيرا جنوب وشمال الصعيد، وتوافد المواطنون على محطات السكك الحديد، لركوب القطارات، هربا من جشع سائقى السرفيس، فيما انتظمت حركة قطارات الركاب الداخلية، بعدد 4 خطوط شمال وجنوب المحافظة.وقال العميد ماهر البلاوى، مفتش مباحث الإدارة العامة للنقل والمواصلات، بقطاع شمال الصعيد، إن حركة القطارات تسير بشكل طبيعى، وإنه تم تعيين أفراد شرطة سريين لمتابعة الركاب داخل القطارات، والمحطات والتجول على القضبان للتأكد من سلامتها.

شبكةعيونالإخبارية

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