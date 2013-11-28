لاعبو "البوكس" وكرة القدم الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

تواترت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة، التى تحذر من المخاطر الصحية والعواقب الضارة، الناجمة عن ممارسة لعبة البوكس، والأمر نفسه بالنسبة لكرة القدم، وخاصة اللاعبين الذين يستخدمون رؤوسهم باستمرار لضرب الكرة أو يتعرضون لصدمات متكررة بها، وكان آخرها ما كشف عنه الباحثون بجامعة كامبردج البريطانية وأكدوا هذه المخاطر الكبيرة.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لصدمات وخبطات متكررة بالرأس وخاصة لاعبى البوكس وكرة القدم، يرتفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض الزهايمر، والإصابة بالخرف، وكشفت الأشعة التصويرية ارتفاع مستويات بروتين "تاو" بالمخ لدى هؤلاء اللاعبين، وتسببها فى حدوث تلف وتدمير الأعصاب المخية، وخاصة أن هذه البروتينات تعيق الخلايا العصبية فى المخ عن آداء وظائفها بشكل صحيح.

وكشفت النتائج، أن اللاعبين الذين يمارسون كرة القدم الأمريكية خلال بطولة "NFL "، والتى تعد أكثر عنفاً من كرة القدم العادية، معرضين للإصابة بأمراض الزهايمر وأمراض المخ الأخرى، بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص العاديين.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "The Journal of Biological Chemistry"، ونشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

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