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جيهان راغب علامة: زوجي يتدخل في كلّ تفاصيل حياتي

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جيهان راغب علامة: زوجي يتدخل في كلّ تفاصيل حياتي جيهان راغب علامة: زوجي يتدخل في كلّ تفاصيل حياتي

أكدت السيدة جيهان علامة، زوجة المطرب اللبناني راغب علامة، أن زوجها يعلم كلّ تفاصيل حياتها، وتكون هي حريصة على ذلك؛ وإن كانت لا تقول له بعض التفاصيل، رغماً عنها، لأن عنصر الوقت كثيراً ما يكون غير مساعد.
وأشارت جيهان إلى أنها تعمل في مجال تصميم المجوهرات منذ 9 أعوام، وقد طافت العديد من الدول العربية، وافتتحت مؤخّراً فرعاً لأعمالها في الكويت، وهو الفرع الأول لها خارج لبنانن في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مزيد من الفروع في عدد من الدول العربية، مثل دبي، فيما تتطلع إلى أن يكون لتصاميمها فرع في لندن.
وأشارت السيدة علامة إلى أن زوجها راغب ارتدى من تصاميمها، أثناء حضوره في برنامج "أراب أيدول". والطريف أنّها كانت في لقائها مع برنامج ،showbiez الذي أدلت فيه بهذه التصريحات ترتدي من تصاميمها، موضحة أنها عاشقة للتفاصيل والتفكير في دلالة كلّ تصميم تقوم به.
وعن الفترة التي تستهلكها تصاميمها، قالت جيهان إنها تنظم وقتها جيداً ما بين عملها وعائلتها وسفرها، كونها كثيرة السفر.

 

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