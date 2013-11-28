كارول سماحة ستشارك في الموسم الثاني من "أكس فاكتور" ولا خلافات مع اليسا

نفى ماريو أسطا مدير أعمال الفنانة كارول سماحة اعتذار الأخيرة عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني من برنامج " أكس فاكتور" وقال:" المفاوضات لا تزال جارية بيننا وبين الجهة المنتجة للبرنامج ونحن اجتمعنا بهم. وكل شيء إيجابي والأمور سوف تصل إلى خواتيمها السعيدة حتماً. لكن لم يوقعأي فنان ممن شاركوا في الموسم الماضي حتى الآن، لأن الشركة منهمكة ببرنامج " ستار أكاديمي".

وعن السبب الذي جعل البعض يلمّح إلى استبعادها عن البرنامج بسبب اعتذارها عن المشاركةلأسباب خاصة، قالماريو أسطا: " هو مجرد كلام صحافة، ومثل هذه الأمور تحصل دائماًلا أعرف ما هو السبب الذي يقف وراءه. هناك بعض التفاصيل التي لا نزال نتناقش حولها، بسبب حصول أمور في الموسم الماضي ونحن طالبنا بتحسينها في الموسم الجديد. وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على كل النجوم، ولكنني لا أستطيع الإفصاح عنها، لأنها خاصة بين كارول وبين الشركة المنتجة للبرنامج".

وعن تداعيات وجودها مع إليسا في برنامج واحد بعد الخلافات التي حصلت بينهما في العام الماضي، وخصوصاً الكلام الذي يشير إلى أن برنامج "أكس فاكتور" كان هو السبب في الخلاف بينهما بعد أن كانتا صديقتين قبله قال ماريو أسطا:" لا يوجد شيء بين كارول وإليسا وما حصل العام الماضي "ليس شيئاً". كل فنانة لديها فريقها الخاص في البرنامج وربما يحصل نوع من الحماسة من قبل كل فنانة تجاه فريقها وهذا لا يعني أن هناك خلاف بين إليسا وكارول".

وعن حفل رأس السنة أوضح ماريو:" لم نوقع على شىء حتى الآن، لأننا نركز حالياً على مسرحية "السيدة". ولقد رفضت كارول الكثير من العروض بسبب المسرحية. لا يوجد شيىء مؤكد حتى الآن وربما لن تحيي كارول حفل رأس السنة في أي مكان".

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