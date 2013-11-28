عروس كويتية تلقي بنفسها من سيارة العريس لشدة حبها له!

اعترفت عروس كويتية لم يمض على زواجها سوى أسبوعين بأنها ألقت بنفسها من سيارة زوجها بعدما هدّدها بالطلاق من جرّاء خلافٍ حصل بينهما، وكشفت أنها لا تستطيع العيش بعيداً عنه.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد سجل الزوج بلاغاً في مخفر السالمية ذكر فيه أنه عريس جديد واصطحب زوجته للتنزه في شارع البلاجات وفي أثناء تواجدهما في السيارة حدثت بينهما مشادة كلامية دفعته إلى تهديدها بالانفصال عنها رغم أنه لم يمض إلا أسبوعان على زواجهما، لتقوم بفتح باب السيارة ورمي نفسها على الأرض ثم هربت جرياً ولم يستطع الإمساك بها.

وطبقاً لمصدر أمني، فإن "الزوح أدلى ببيانات شريكة حياته، وبالاتصال بها واستدعائها للتحقيق، أفادت بأنها لم تتمالك أعصابها عندما أخبرها زوجها بنيته في الطلاق فألقت بنفسها تعبيراً عن حبها وإخلاصها له، وأنها لا تقوى على الحياة من دونه، تم إخلاء سبيلها".

شبكةعيونالإخبارية

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