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برشلونة يترقب تعثر المفاوضات بين ألابا وبايرن ميونيخ

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برشلونة يترقب تعثر المفاوضات بين ألابا وبايرن ميونيخ برشلونة يترقب تعثر المفاوضات بين ألابا وبايرن ميونيخ

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم عن اهتمام نادي برشلونة، متصدر وحامل لقب الدوري الإسباني، بالتعاقد مع الظهير النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن البرسا يراقب المفاوضات المتعثرة بين ألابا وناديه البافاري، حيث يطالب اللاعب بزيادة راتبه المقدر بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.

ويطالب والد ألابا ووكيل اعماله بزيادة راتب اللاعب النمساوي الى ثمانية ملايين يورو، وهو ما لا يقبله النادي بطل ألمانيا وأوروبا.

وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، فإن ألابا دخل بؤرة اهتمام عدد من كبرى الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي بخلاف البرسا.

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