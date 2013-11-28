الشرطة النمساوية تحقق مع 20 لاعبا لتورطهم في التلاعب بالنتائج

فيينا، (إفي): بدأت الشرطة النمساوية اليوم عملية موسعة لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات، حيث حققت مع 20 لاعب كرة بينهم معتزلين، بعد تورطهم في وقائع تلاعب بنتائج المباريات منذ 2004.

وقامت قوات الشرطة بحملة تفتيشات في فيينا بين ثلاث مقاطعات، أثناء التحقيقات مع اللاعبين التابعين لدوري الدرجة الأولى والثانية بين مسابقات اخرى، حيث وجهت لهم اتهامات التلاعب بنتائج 17 إلى 19 مباراة في السنوات التسع الأخيرة.

وألقت الشرطة الأربعاء القبض على المدافع دومينيك تابوجا الذي يلعب في صفوف فريق جروديج في دوري الدرجة الاولى النمساوي، بعد اتهامه في قضايا التلاعب.

وأكد اللاعب الذي تم طرده من ناديه بعد ثبوت تورطه، أن مجهولين ضغطوا عليه للتلاعب بنتيجة مباراة، وبعد رفضه هددوه بإلحاق الأذى بعائلته، وبعدها قاموا بابتزازه ليضطر لدفع 30 ألف يورو.

وأشارت السلطات أنه قد تم القبض على اللاعب الدولي السابق سانل كلوجيتش (36 عاما)، على خلفية تلك القضايا، خاصة بعد مطالبات الاتحاد النمساوي لكرة القدم للشرطة بالتوصل لجميع المتورطين ومعاقبتهم بكل شدة وحزم.