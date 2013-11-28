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بالصور.. محافظ بنى سويف يزور قاعدة دنديل الجوية ويلتقى ضباطها

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زار المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف قاعدة بنى سويف الجوية بدنديل، حيث كان فى استقباله العميد طيار أ.ح جمال عبد السلام الجندى قائد القاعدة، بالإضافة إلى مجموعة من الضباط الطيارين، وذلك استجابة للدعوة التى وجهها قائد القاعدة للمحافظ، فى إطارات تبادل الزيارات والتعرف على دور القاعدة الجوية ومدى أهميتها بالنسبة للدفاع عن وما أظهره نسور الجو من الضباط الطيارين من شجاعة فائقة فى حماية سماء الوطن وصد العدوان.

من ناحيته كلف المحافظ رؤساء المدن بزيادة الإنارة والكشافات وزرع أعمدة جديدة للقرى المحرومة والمتاخمة للقاعدة الجوية، الواقعة فى نطاق كل مركز، وذلك بالتنسيق مع رئيس قطاع الكهرباء لإدراج هذه الأعمال فى اعتمادات الخطة العاجلة والتى تقدر بـ99 مليون جنيه منها ما يقرب من 9 ملايين لأعمال الإنارة والكهرباء، وذلك إن لم تكن مدرجة بخطة التنمية المحلية للعام المالى الحالى.

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مصر 365

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