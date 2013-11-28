أمن بنى سويف: ضبط 3 من "الإخوان" أثناء فض مظاهرة مخالفة للقانون

أكد اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من فض مظاهرة نظمها أعضاء جماعة الإخوان أمام مسجد على بن أبى طالب بشارع صلاح سالم بالمنطقة القريبة من شارع البشرى، موضحًا أنه تم إلقاء القبض على 3 منهم واحتجازهم بقسم الشرطة لاستجوابهم وتحرير المحاضر اللازمة لمخالفتهم قانون التظاهر.

وأشار مدير أمن بنى سويف، إلى انتشار مدرعات وقوات من الجيش والشرطة فى المحافظة للتصدى لأى مظاهرات مخالفة للقانون وملاحقة منظميها، وتفريقها بالوسائل المتبعة من مياه وطلقات تحذيرية دون مخالفات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

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