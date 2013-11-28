بالصور.. "الآثاريين العرب" يطالبون بتنمية وتطوير محمية رأس محمد

صرح الدكتور عبد الرحيم ريحان، مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب، أن اليوم الأخير من مؤتمر الاتحاد الذى انعقد بشرم الشيخ فى الفترة من16 إلى 18 نوفمبر، خصص لزيارة الوفد المشارك بالمؤتمر لمحمية رأس محمد.

وقال لـ"اليوم السابع"، إن الوفد تفقد أربعة مواقع بالمحمية منطقة الغوص، والتى تحوى أجمل شعاب مرجانية فى العالم ومنطقة شق الزلزال، وهو كهف مائى تحت أرض المحمية، نشأ من زلزال قوى وقناة المانجروف بطول 250م وصخرة نبى الله موسى، الذى قابل عندها العبد الصالح الخضر والخليج الخفى موقع سير حوت نبى الله موسى سربًا وعجبًا من المياه الضحلة إلى المياه العميقة، والمرسى الذى رست عليه السفينة القادمة من خليج السويس فى طريقها لخليج العقبة، تحمل نبى الله موسى والعبد الصالح الخضر والصخرة موضع اللقاء.

ويضيف د. ريحان، بأن الآثاريين قد أشادوا بجمال الموقع وتمنوا قضاء أكثر من ليلية للاستمتاع بأجمل مناظر طبيعية فى العالم، وانتقدوا عدم وجود خدمات تليق بمستوى موقع له سمعة عالمية وطالبوا بتنمية هذا المكان بوجود خدمات للرواد قبل الدخول للمحمية، تشمل فندقًا بخامات من البيئة السيناوية وكافتيريا ومراكز للغوص ومراكز للصناعات التراثية بسيناء ورياضات بحرية للعرب والأجانب وسوق تجارى ومعهدًا للغوص والرياضات البحرية، ومركزًا للأبحاث والدراسات الخاصة بالبيئة والسياحة والآثار، على أن يتم ذلك باستثمارات عربية مشتركة.

وتقع محمية رأس محمد على بعد 12كم من شرم الشيخ بمساحة 480كم عند التقاء خليج السويس بخليج العقبة، وقد أصبحت محمية منذ عام 1983، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطًا صخريًا مع مياه الخليج به أجمل شعاب مرجانية فى العالم، كما تحيط الشعاب المرجانية رأس محمد من كافة الجوانب تحوى أسماك ملونة وسلاحف بحرية وهى موطن العديد من الطيور مثل البلشون والنورس.

رافق الوفد للشرح الدكتور عبد الرحيم ريحان، لشرح معالم مجمع البحرين والأستاذ محمود مصطفى مرشد سياحى، لشرح المعالم السياحية والمهندس محمد الجيلانى وعماد عبد الله الباحثين بمحمية رأس محمد، لشرح المعالم البيئية للمحمية.