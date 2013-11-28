موسكو: مقتل سوري وإصابة 9 آخرين فى قصف بـ”الهاون”على السفارة الروسية بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفارتها بدمشق تعرضت اليوم “الخميس” لقصف بقذائف الهاون ؛ ما أسفر عن مقتل مواطن سوري وإصابة 9 آخرين بجروح، بمن فيهم أفراد حراسة السفارة.

وذكرت الخارجية في بيان لها أوردته قناة “روسيا اليوم” أن أيا من المواطنين الروس لم يصب بأذى، بينما لحقت أضرار مادية خفيفة بمبنى السفارة .

وأضاف البيان أن “أعمال القصف المتكررة في الفترة الأخيرة بالهاون لمناطق وسط دمشق، بما في ذلك السفارة الروسية، تثير استياءنا، ونحن نندد بها بحزم، ونعتبرها أعمالاً إرهابية يجب أن ينزل العقاب المستحق بمنفذيها ومشجعيها”

أ ش أ