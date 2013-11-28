وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى طهران لإجراء مباحثات مع «روحاني»

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، إلى طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني. وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، أن «وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان في استقبال نظيره الإماراتي فور وصوله إلى مطار مهر آباد الدولي».وتأتي زيارة «آل نهيان» التي تستغرق يومًا واحدًا، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني، ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الإماراتي خلال لقائه مع «ظريف» والرئيس الإيراني حسن روحاني، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شبكةعيونالإخبارية

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