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«جنح عابدين» تجدد حبس 24 من متهمي «أحداث الشورى».. والدفاع ينسحب

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«جنح عابدين» تجدد حبس 24 من متهمي «أحداث الشورى».. والدفاع ينسحب «جنح عابدين» تجدد حبس 24 من متهمي «أحداث الشورى».. والدفاع ينسحب
قررت محكمة جنح عابدين، عصر الخميس، تجديد حبس 24 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، في «أحداث مجلس الشورى»، بتهمة قطع الطريق والتجمهر والتعدي على قوات الأمن.صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت بحضور محمد فؤاد وكيل أول نيابة قصر النيل.وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين من الجلسة اعتراضًا على ما سموه «تعذيب المتهمين على أيدي عدد من ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة أثناء احتجازهم».وسجل الدفاع اعتراضه في محضر الجلسة، وطلب عرض المتهمين على الطب الشرعي، لبيان ما بهم من آثار تعذيب.وقالت هيئة الدفاع إن المتهمين دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر حبسهم لحين عرضهم على الطب الشرعي.كانت نيابة قصر النيل قررت حبس المتهمين 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم بالتجمهر وقطع الطرق.

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