غريب: كُلفت بتدريب منتخب مصر قبل برادلي

اعترف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بأنه كان قريبا من تدريب الفراعنة قبل الأمريكي بوب برادلي الذي انتهى تعاقده بالفشل في التأهل لكأس العالم للبرازيل 2014.

وتولى غريب رسميا مهمة منتخب مصر خلفا لبرادلي بعد قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس: "تدرجت في المناصب حتى وصلت لأعلى مستوى في التدريب وهو ولاية منتخب مصر".

وأضاف "تعلمت الكثير من حسن شحاتة (المدير الفني الأسبق) وحققنا معا أفضل إنجازات الكرة المصرية".

وتحدث غريب على أنه كان قريبا من تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أن يطرح أسم مدرب أجنبي.

وأشار "طُلب مني تشكيل الجهاز الفني لمنتخب، واخترت علاء ميهوب وحمادة صدقي وأحمد سليمان الذي كان يعمل وقتها في الزمالك".

وتابع "لكن فجأة تغير الاتجاه للمدرب الأجنبي، وكأن الأجنبي هو من حقق البطولات لمصر وليس المدرب الوطني، ولا أعلم ما الأسباب".

واختتم غريب "راح السراب".