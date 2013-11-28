أخبار عاجلة

مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غريب: كُلفت بتدريب منتخب مصر قبل برادلي

Google+ Print
غريب: كُلفت بتدريب منتخب مصر قبل برادلي غريب: كُلفت بتدريب منتخب مصر قبل برادلي

اعترف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب بأنه كان قريبا من تدريب الفراعنة قبل الأمريكي بوب برادلي الذي انتهى تعاقده بالفشل في التأهل لكأس العالم للبرازيل 2014.

وتولى غريب رسميا مهمة منتخب مصر خلفا لبرادلي بعد قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية يوم الخميس: "تدرجت في المناصب حتى وصلت لأعلى مستوى في التدريب وهو ولاية منتخب مصر".

وأضاف "تعلمت الكثير من حسن شحاتة (المدير الفني الأسبق) وحققنا معا أفضل إنجازات الكرة المصرية".

وتحدث غريب على أنه كان قريبا من تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أن يطرح أسم مدرب أجنبي.

وأشار "طُلب مني تشكيل الجهاز الفني لمنتخب، واخترت علاء ميهوب وحمادة صدقي وأحمد سليمان الذي كان يعمل وقتها في الزمالك".

وتابع "لكن فجأة تغير الاتجاه للمدرب الأجنبي، وكأن الأجنبي هو من حقق البطولات لمصر وليس المدرب الوطني، ولا أعلم ما الأسباب".

واختتم غريب "راح السراب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية

نائبة: زيارة السيسي لواشنطن تدعم التوازن في العلاقات المصرية- الأمريكية